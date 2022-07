Matrimoni che tutti attendevano, importanti rivelazioni, e problemi di salute importanti: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Il weekend si apre con il romantico matrimonio che tutti stavamo aspettando: Jennifer Lopez e Ben Affleck. Tralasciando per ora i dettagli del loro grande giorno c’è chi, invece, non se l’è vista bene: Guenda Goria che ha raccontato delle sue condizioni di salute. Nel fine settimana sono poi emerse anche le cause della morta di Ivana Trump, scomparsa all’improvviso qualche giorno fa.

Tutti i gossip del weekend!

Ivana Trump

Nel corso di questo weekend è stata fatta luce sulla causa della morte di Ivana Trump. L’imprenditrice è stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York; le prime informazioni trapelate parlavano di arresto cardiaco. Dai risultati dell’autopsia è emerso che l’ex moglie di Donald Trump è deceduta in seguito ad una caduta dalle scale. A causa delle ferite riportate, la 73enne non avrebbe fatto in tempo a chiamare i soccorsi.

Dopo un argomento molto doloroso, questo fine settimana ha riservato anche qualcosa di bello. Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si è finalmente celebrato! I Bennifer si sono sposati sabato 16 luglio a Las Vegas. Una cerimonia molto intima che la cantante racconta nella sua newsletter ufficiale il giorno dopo le nozze: “Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio. Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”.

Con un video sui social Guenda Goria, invece, mostra tutta la sua sofferenza per la gravidanza extrauterina. L’ex gieffina è ricoverata in ospedale e, come riporta FanPage ha fatto sapere che: “Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue“. La figlia di Maria Teresa Ruta aveva raccontato: “Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d’urgenza“.

