Giovanni Allevi torna a comporre una sua fatica, “Mieloma”, una melodia che nasce mentre l’artista sta combattendo contro la sua malattia.

La creatività dell’artista è sbocciata anche durante la sua malattia che non lo tiene lontano dalla musica; Giovanni Allevi torna a comporre mentre sta lottando contro il cancro che gli hanno diagnosticato alcune settimane addietro. Si chiama Mieloma, la nuova opera dell’artista che prende il nome proprio dal male che lo attanaglia.

La nuova composizione di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi

Con un messaggio su Twitter che immortala il pentagramma della sua nuova opera, Giovanni Allevi rivela: “Dal nome ‘Mieloma’ scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia“.

Nonostante il dolore fisico ed emotivo che la malattia gli procura, l’artista non è riuscito a stare lontano dalla sua musica. Proprio la melodia è ciò che lo ispira e che gli ha dato sempre la forza di comunicare se stesso agli altri.

Dal nome “Mieloma” scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza. Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia.#Allevi pic.twitter.com/NMLRVXwbik — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 17, 2022

Ora lotta con un terribile male, un mieloma, che lui stesso aveva annunciato sui social: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG