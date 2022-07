Valeria Marini parla del suo desiderio di prendere i voti tempo addietro ma anche dei motivi per cui ha cambiato idea successivamente.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Valeria Marini racconta che tempo prima aveva il desiderio di prendere i voti. Ora, la showgirl si prepara alla nuova esperienza di Tale e Quale Show che andrà in onda a settembre ma prima aveva in mente prospettive diverse per se stessa.

Le dichiarazioni di Valeria Marini

Valeria Marini

Come riporta FanPage, al Corriere Valeria Marini svela il suo desiderio passato di prendere i voti: “Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante“.

L’attrice poi rivela quanto sia importante per lei la fede e la preghiera: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo (…) La fede è un dono che ho da quando ero bambina e mia madre ci mandava in montagna ai Kinderheim: io stavo sempre in chiesa“.

Sul diventare suora spiega: “La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura“.

