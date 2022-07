L’influencer è di nuovo al centro delle critiche per la questione gravidanza ma questa volta risponde a tono ad un’utente che le fa notare che è ingrassata.

Chiara Nasti è incinta del suo primogenito con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Dopo le polemiche contro le donne che “svaccano” in gravidanza, un’utente sembra aver sottolineato che sia stata proprio lei a prendere troppi chili. L’influencer si era mostrata in bikini e replica sui social in modo piuttosto duro e infastidito.

La replica di Chiara Nasti

Come riporta FanPage, un’utente ha commentato sotto la foto in bikini di Chiara Nasti: “Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo. Mancano ancora 20 settimane?“.

A questo punto, l’influncer replica subito e anche molto stizzita: “La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole. Una vergogna leggere ancora queste cose…da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro“.

La frase infelice di Chiara Nasti alle donne incinte era la seguente: “Siete voi problematiche a pensare che uno dica di non aver preso peso per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano…io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito“.

