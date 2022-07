Li abbiamo visti di recente intenti a ridere più che allenarsi insieme a conferma di un feeling pazzesco. Adesso, Laura Chiatti e Marco Bocci si confermano ancora di più innamorati. Nel giorno del 40esimo compleanno dell’attrice, suo marito le ha organizzato una sorta di festa allo scoccare della mezzanotte e, sui social, si è anche lasciato andare ad una dedica dolcissima.

Tanti palloncini, l’immancabile torta e moltissimi fiori allo scoccare della mezzanotte. Tutto per la bellissima Laura Chiatti che ha spento 40 candeline oggi, 15 luglio. I primi a farle gli auguri sono stati suo marito Marco Bocci e, ovviamente, anche i figli Pablo ed Enea.

A rendere pubblico questo momento è stata la stessa attrice che nelle stories ha condiviso gli attimi vissuti. Lei, direttamente dal letto, ha filmato i suoi uomini mentre nel buio le portavano il dolce con le candeline già accese contornate da una rosa rossa e da alcuni palloncini con i numeri.

Un momento speciale che è poi continuano anche al mattino con altri auguri e filmati pubblicati sempre nelle stories dove compaiono anche i tantissimi auguri ricevuti tra amici, fan, testate giornalistiche e tanto altro.

Poi, ecco arrivare anche un altro momento molto romantico, la dedica di suo marito: “La vita migliore… e chi se lo aspettava. Scelta in un lampo, senza riflettere, quasi d’istinto, da incoscienti. Quelle scelte cotte e mangiate che fanno i danni… oppure… fanno cominciare a vivere. Sono un ragazzo fortunato, perché m’hanno regalato un sogno”, ha scritto Marco Bocci su Instagram.

Di seguito la dedica di Bocci a sua moglie con un post Instagram:

View this post on Instagram

