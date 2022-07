Laura Chiatti e Marco Bocci sempre molto affiatati anche quando, facendo ginnastica insieme, proprio non riescono a fare un esercizio…

Tra Laura Chiatti e Marco Bocci il feeling è ancora tantissimo. Anche dopo 8 anni di matrimonio e quei rumors, tanti per la verità, che li volevano in rotta di collisione e verso la separazione. I due, invece, non solo hanno smentito festeggiando il loro anniversario in modo molto romantico, ma hanno anche dato prova di grande intesa e complicità facendo ginnastica insieme. Anche se il risultato…

Laura Chiatti e Marco Bocci: super feeling ma…

Laura Chiatti

Detto del festeggiamento molto romantico di pochi giorni fa, in occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio, Laura Chiatti e Marco Bocci hanno dato ulteriore prova di grande feeling anche “in palestra”.

I due, infatti, si sono impegnati a provare un esercizio fisico di coppia. Anche se il risultato non è stato dei migliori. Gli sposini hanno pubblicato un filmato in cui tentano di compiere un’attività di coppia tra flessioni e addominali. Lui, sdraiato a terra, ha il compito di sorreggere la donna per le gambe. Lei, facendo leva su di lui, di rimanere in bilico.

Il primo tentativo fallisce miseramente tra le risate. La coppia, però, non si arrende e va avanti. Tentativo due, poi il tre e così via. Niente da fare. Eppure, le risate continuano. Il feeling è tanto, come è tanto, evidentemente, il loro grande sentimento.

Per quanto riguarda la ginnastica, però, forse è il caso di affidarsi a qualcuno di più esperto, magari un personal trainer che possa spiegar loro meglio come agire, anche nel caso di un esercizio di coppia.

Staremo a vedere se ci saranno altri tentativi maldestri come questo, ma allo stesso tempo tanto, tanto tenero…

Di seguito il video pubblicato con un post su Instagram dalla Chiatti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG