Federico Rossi racconta l’incidente in wakeboard che gli ha causato la frattura di 3 costole: il motivo dell’accaduto sarebbe la poca lucidità

Sono state ore molto movimentate per Federico Rossi, meglio noto come Fede del duo ‘Benji e Fede’. Il ragazzo è stato vittima di un incidente in wakeboard che gli ha provocato la frattura di ben tre costole. Dopo aver condiviso con i suoi seguaci social anche le immagini dell’accaduto, l’artista è tornato sui fatti spiegando cosa ha provocato il tutto.

Federico Rossi e l’incidente in wakeboard: le cause

Federico Rossi

Federico Rossi si stava divertendo in una “surfata” o “sciata” sull’acqua col suo wakeboard, una sorta di skate o surf che si usa per praticare uno sport acquatico a metà tra lo sci d’acqua e lo snowboard. Eppure, qualcosa non è andato per il verso giusto con l’incidente che ha scosso il diretto interessato e i suoi fan. Il giovane, infatti, come abbiamo raccontato si è letteralmente schiantato contro una pedana procurandosi la frattura di tre costole.

Dopo le cure mediche e l’esito delle visite, ecco Fede ripresentarsi sui social per fare il punto sulle sue condizioni e spiegare anche come mai si sia verificato tale incidente: “Era la prima volta a wakeboard e ho accettato l’invito di amici nonostante fossi in after (non avessi dormito la notte prima)”, ha esordito Fede. “Sicuramente gli ostacoli in mezzo non hanno aiutato ed io pensavo di aggirare la struttura senza vedere un pilastro di legno dietro la rampa…”.

Il messaggio pubblicato con una storia su Instagram si completa poi con la morale della favola: “Partire per gradi e non fare cose del genere senza dormire”, ha concluso il giovane che dovrà riposare a letto ancora per diverso tempo.

Di seguito il suo post Instagram delle scorse ore con le immagini dell’accaduto:

