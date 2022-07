Il ballerino Vito Coppola fa chiarezza sul rapporto con Arisa. La storia tra i due è chiusa ma l’uomo spiega in che modo si siano lasciati…

La loro partecipazione a ‘Ballando con le stelle’ è stata una delle più chiacchierate. Parliamo di Vito Coppola e Arisa tra cui è nata una relazione molto particolare che aveva regalato grandi emozioni e passione ai telespettatori anche dopo la fine della trasmissione, da loro tra l’altro vinta. A distanza di mesi si è tanto parlato del loro rapporto e ora è arrivata anche la conferma che la storia è finita definitivamente.

Vito Coppola e la storia con Arisa: come stanno le cose

Arisa

Intervistato dal settimanale Mio, Vito Coppola ha raccontato meglio quale sia, ad oggi, il suo rapporto con Arisa dopo che la relazione è ufficialmente terminata. “Siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole”, ha detto il ballerino. “Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”.

La stessa cantante, anche nelle ultime ore, aveva fatto intendere che il suo amore con Vito fosse finito. In occasione del lancio del suo ultimo brano aveva, infatti, detto: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi”.

Nuovo programma tv per Vito

Proprio nelle ultime ore Vito Coppola ha annunciato insieme a Milly Carlucci che non prenderà parte alla prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Il ragazzo è entrato a far parte del cast di ‘Strictly Come Dancing’, uno show inglese che va in onda sulla BBC One. Il format del programma è molto simile a quello in onda su Rai Uno.

Di seguito il post Instagram in cui Coppola annuncia la partecipazione al nuovo programma:

