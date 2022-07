Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro devono stare lontani dai figli poiché positivi al Covid: il racconto arriva dai social.

Separati in casa causa Covid. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro devono stare lontani dai propri figli perché sono risultati positivi al Coronavirus. La coppia si trova nella propria abitazione ma sta provando a rimanere ben distante dai piccoli per evitare il contagio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro col Covid isolati dai figli

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro devono essere proprio sfortunati. I due hanno il Covid e devono fare molta attenzione in casa per non trasmetterlo ai bambini. La donna, tra l’altro, aveva già contratto il coronavirus a dicembre scorso, nel pieno della sua seconda gravidanza. Adesso, come si evince dal suo racconto social, è nuovamente alle prese con il virus che non ha risparmiato anche il compagno.

L’influencer ha spiegato la sua situazione e quella della sua dolce metà attraverso un post su Instagram e alcune storie nelle quali ha raccontato l’amarezza di trovarsi ancora nella stessa situazione di isolamento di qualche mese fa, lontana dai figli Nina e Gabriele.

“Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma!”, ha scritto Clizia come didascalia a una raccolta di foto che la mostrano con il secondogenito, primo figlio nato dall’amore per Ciavarro, e con Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. “Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”.

Nelle stories, poi, si vede anche come la donna comunichi con i figli attraverso dei messaggi che vengono fatti passare sotto una porta. Un tenero modo per cercare di colmare quel vuoto fisico che adesso, evidentemente, si fa sentire più che mai.

La speranza è che la coppia possa al più presto tornare negativa al virus e riabbracciare i due piccoli.

Di seguito anche un post Instagram di Clizia:

