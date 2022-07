Il noto cantante Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede, ha avuto un incidente ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni.

Brutte notizie per Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. Per il ragazzo un brutto incidente mentre faceva pratica col wakeboard. L’artista è finito addirittura in ospedale e l’esito è decisamente tosto: costole fratturate e riposo forzato. A rendere noto il tutto è stato il diretto interessato che ha pure pubblicato le immagini di quanto gli è accaduto.

Federico Rossi in ospedale dopo incidente in wakeboard

Federico Rossi voleva dilettarsi nel wakeboard ma qualcosa è andato storto come lui stesso ha raccontato. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, il ragazzo ha mostrato cosa è successo nel dettaglio. Le immagini parlano chiaro: partenza sulla tavola da “skate” e il casco in testa, peccato che, planando sull’acqua, qualcosa non sia andato come previsto mancando la pedana e colpendone un’estremità.

Il giovane, anziché mollare la presa una volta capito che aveva sbagliato le misure, ha provato comunque a restare sulla tavola e ne ha pagato le conseguenze. Nel filmato, chi stava girando si è subito accorto che l’impatto era stato tosto: “Si è fatto male”, “Aia, bella botta”.

E in effetti, come da Federico Rossi comunicato, le sue condizioni sono piuttosto importanti: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ha scherzato Fede. Poi ecco l’esito: “Poteva andarmi molto peggio. Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

Di seguito le immagini dell’incidente pubblicate in un post su Instagram dallo sfortunato protagonista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG