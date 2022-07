Siparietto tra Aurora Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker dopo un selfie. La più giovane scherza per questioni “d’età”…

Un paragone che fa discutere e non solo i rispettivi fan, ma anche le dirette interessate. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker che sui social sono state protagonista di un selfie diventato virale. Prima il post pubblicato dalla showgirl svizzera, poi il “repost” di sua figlia che non appare “contenta” del risultato dell’immagine…

Aurora Ramazzotti e la foto con mamma Michelle

Il simpatico siparietto parte dal presupposto che Michelle Hunziker, nonostante gli anni che passano, sia assolutamente bellissima e in splendida forma. Ecco perché sua figlia Aurora Ramazzotti proprio “non ci sta”.

Prendendo spunto da un selfie delle due, la più giovane donna ha scritto: “Boh, mia madre sembra mia figlia. Ok”. A giudicare dallo scatto, sicuramente si nota come mamma Michelle sia decisamente perfetta, anche se Aurora non è da meno. Ad ogni modo in tanti hanno commentato l’immagine sottolineando come le due sembrino, in realtà, quasi sorelle. Un complimento certamente, sia per la figlia che per la mamma che per motivi diversi possono sicuramente essere soddisfatte della loro bellezza.

A proposito di mamma Michelle, in passato la giovane Ramazzotti aveva svelato come da piccola si fosse sentita quasi oscurata dalla showgirl svizzera proprio a causa dell’aspetto fisico di sua madre, sempre molto apprezzato dal pubblico e anche nella vita privata da chi era vicino alla loro famiglia. Adesso, però, a giudicare anche da questo simpatico post, le cose sembrano essere cambiate con l’argomento che non è più un tabù.

Di seguito il post originale su Instagram pubblicato da Michelle Hunziker con sua figlia:

