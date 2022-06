La conduttrice si è concessa una vacanza a Cervia dove ha mostrato un fisico da 30enne invidiabile e un lato b pazzesco.

Dopo la vacanza romantica con Giovanni, Michelle Hunziker torna a canalizzare le attenzioni sul suo splendido fisico. La conduttrice durante una vacanza a Cervia si mostra in bikini e sfoggia un lato b che ha fatto impazzire gli utenti. I fan l’hanno riempita di commenti positivi e di like.

Le bellissime foto di Michelle Hunziker

“Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale…lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare…

Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre…” Queste le parole di Michelle Hunziker ma le attenzioni sono tutte rivolte al suo fantastico lato b.

Ecco la foto

Come riporta Today: “Spettacolare” commenta un utente, “dove posso firmare per il tuo fisico?” scrive, invece, un altro fan. E poi ancora c’è chi definisce il suo sedere “qualcosa di sacro”, “meraviglioso” e chi la paragona a “una trentenne”. Ma Michelle Hunziker ne ha 45 di anni anche se, a vederla così, non si direbbe affatto.

Insomma, un fisico che farebbe invidia anche a una 20enne e i follower si sono scatenati con i commenti positivi tanto che il bel panorama di Cervia è passato in secondo piano. L’amore sembra aver reso la Hunziker ancora più luminosa, del resto è da poco uscita allo scoperto con il suo dottore.

