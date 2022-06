L’attore, durante la presentazione di un film, è apparso con una mano tremolante e alcuni atteggiamenti hanno fatto pensare che abbia il Parkinson.

Durante la presentazione del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, i fan hanno notato uno strano comportamento nell’attore. Tom Hanks che interpreta il manager del cantante, ha fatto un lungo discorso ma ciò che i presenti hanno notato era il tremolio della mano.

Tom Hanks potrebbe soffrire di Parkinson: gli indizi

Tom Hanks Rita Wilson

In onore del film su Elvis, il regista ha organizzato una prima australiana nella Gold Coast. Durante l’evento l’attore, come riporta Caffeina, ha tenuto un lungo discorso: “Non c’è posto migliore al mondo di Gold Coast per girare un film. Ho lavorato in Marocco, Los Angeles, New York, Seattle e Berlino. Nessuna di questi posti ha quello che c’è qui. Cos’è? Due parole. Nessuno ha Dan Murphy’s“.

Proprio a questo punto i fan notano che la sua mano comincia a tremare in modo incessante tanto che l’attore è costretto a fermare il microfono con l’altra mano. Naturalmente il regista ha poi ripreso il suo discorso ma quel particolare non è sfuggito agli occhia attenti del suo pubblico.

In molti hanno ipotizzato che Tom Hanks possa soffrire di Parkinson e i fan sono terrorizzati che possa rivelarsi vero. Alcuni pensano sia solo un po’ di adrenalina e di ansia da palcoscenico, o meglio, lo sperano. Di questo ovviamente non si ha conferma, nessuna smentita nè conferma è ancora arrivata dall’attore di Forrest Gump.

Riproduzione riservata © 2022 - DG