L’attrice dopo aver perso il processo per diffamazione ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti per il suo ex marito.

In occasione di un’intervista su NBC News, Amber Heard svela cosa pensa del processo per diffamazione vinto da Johnny Depp. L’attrice spiega di non provare alcun tipo di rancore nei confronti dell’attore perchè ancora lo ama e che avrebbe fatto di tutto per far funzionare la relazione.

Le dichiarazioni di Amber Heard

Johnny Depp e Amber Heard

Come riporta Today, Amber Heard confessa: “Non provo alcun rancore o rancore nei suoi confronti. Lo amo. L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio per far funzionare una relazione profondamente distruttiva e non ci sono riuscita. So che potrebbe essere difficile da capire o che potrebbe essere facile da capire se hai mai amato qualcuno. Dovrebbe essere facile. Non provo alcun rancore o rancore nei suoi confronti“.

L’attrice parla del famoso editoriale sul suo ex marito: “L’editoriale non riguardava la mia relazione con Johnny”, ha detto. “Quello di cui parlava l’editoriale era che prestavo la mia voce a una conversazione culturale più ampia che stavamo avendo in quel momento“. Poi la Heard ammette le sue colpe nella relazione tossica con Johnny Depp: “Ho fatto e detto cose orribili e deplorevoli durante la mia relazione. Mi sono comportata in modi orribili, quasi irriconoscibili per me stessa. Ho parlato liberamente, apertamente e volontariamente di quello che ho fatto. Ho parlato del linguaggio orribile. Ho parlato di essere spinta nella misura in cui non conoscevo nemmeno la differenza tra giusto e sbagliato“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG