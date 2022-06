Tensione per Roby Facchinetti e i suoi fan per una fake news sulla sua presunta morte uscita online. Il cantante si è sfogato via social.

“Morto uno dei più grandi protagonisti della musica”. Era questo il titolo visto online nelle scorse ore che faceva riferimento alla presunta morte di Roby Facchinetti, padre di DJ Francesco. Presunta, appunto, perché l’artista ex Pooh è assolutamente più vivo che mai e a distanza di ore ha voluto sfogarsi sui social a proposito di questa siutazione che si è venuta a creare.

Roby Facchinetti morto: la fake news e la reazione dell’uomo

Red Canzian e Roby Facchinetti

“Carissimi amici, come molti di voi senz’altro sapranno, ieri sono stato vittima di una inconcepibile, orribile Fake News ‘Morto uno dei più grandi protagonisti della musica’. Inevitabilmente diffusasi a macchia d’olio sui social media”. Inzia così il lungo post social di Roby Facchinetti per rispondere a quanto accaduto in queste ore sul suo conto.

“Ho passato ore a rispondere a messaggi e chiamate di chi, giustamente, si era più che preoccupato per la mia salute: che è buonissima, peraltro. Oggi non saprei neppure come definire, il buontempone arrivato a sprecare il proprio tempo diffondendo notizie non solo false, ma addirittura tragicamente false. Trovo davvero inconcepibile, che vi siano individui in grado di azioni di gusto tanto pessimo, che a qualcuno manchi sensibilità sino ad arrivare a questi eccessi, che venga meno il rispetto non solo degli altri, ma proprio del valore della vita, sino a questo estremo. Non sono affatto divertenti, certi “scherzi”! E non lo sono mai!”.

Il cantante ha poi proseguito soffermandosi sugli eventi tristi avvenuti in questi ultimi anni: “Non soltanto in periodi che – come gli ultimi anni- sono stati già segnati da tanto dolore per i tragici eventi della pandemia. Poi, come sempre, io metto in evidenza i lati positivi delle cose, per quanto in questa situazione non vi sia forse nulla di positivo; e dunque un po’ sorrido, pensando al famoso detto sull’allungarsi della vita in casi simili a quello cui mi riferisco. Ma certo il mio è un sorriso oggi incerto, amaro, indignato”.

Infine una dura condanna per quanto accaduto e soprattutto a chi ha messo in giro per primo la voce della sua morte: “Vorrei che anche grazie a voi si diffondesse una forte condanna di certe azioni: sino a farle sparire del tutto dalla circolazione. Al buontempone che ha voluto “scherzare” sulla mia vita, invece, mi limito a dire fermamente quanto segue. Che si vergogni”.

Di seguito il post Instagram dell’artista che si è voluto sfogare dopo queste notizie sul suo conto:

