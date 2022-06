Uno dei dettagli principali che si nota partecipando a L’Isola dei Famosi è il dimagrimento dopo il digiuno. Carmen Di Pietro però…

L’Isola dei Famosi sta per terminare e molti dei naufraghi che hanno preso parte al noto reality sono tornati visibilmente dimagriti dopo l’esperienza in Honduras. Incredibile ma vero, c’è però chi non sembra aver perso neppure un kg. Parliamo di Carmen Di Pietro che sembra essere in ottima forma rispetto a molti altri suoi colleghi e compagni d’avventura.

Carmen Di Pietro non è dimagrita all’Isola: la spiegazione dei fan

Sebbene ci sia qualcuno che piano piano è riuscito a riprendere i chili persi durante L’Isola dei Famosi 2022, c’è chi, come Carmen Di Pietro, forse non avrà bisogno di tempo per farlo. Anzi, probabilmente il suo peso non è cambiato di molto dall’inizio della trasmissione ad oggi.

I telespettatori più attenti hanno infatti notato come la Di Pietro, rispetto ad altri naufraghi, non mostri particolari segni di dimagrimento. In effetti, anche a vedere i vari Nicolas o Edoardo, la donna è decisamente più in forma, non troppo diversa da quando aveva iniziato la sua avventura sull’Isola.

La spiegazione, secondo il web, sta nel fatto che la showgirl abbia comunque sempre mangiato in ogni occasione, molte più volte di quelle capitate agli altri. “Quando si diceva che Carmen Di Pietro sarebbe uscita ingrassata invece che dimagrita non ci si sbagliava, letteralmente riesce a mangiare a ogni puntata”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Chissà perché non è dimagrita. Bhe, sarà che ha mangiato ogni puntata”.

Dal canto suo la Di Pietro si è sempre difesa spiegando che, per colpa del seno prosperoso, non si noti in realtà il dimagrimento. Chi può dirlo, per ora, i telespettatori si sono fatti la loro idea…

Di seguito uno dei tanti post pubblicati su Twitter da svariati account che sostengono la stessa tesi:

Carmen: Nicolas non mi capacito che ho resistito 80gg, mi sembra un sogno. L'altra isola 15gg, sarà stata la compagnia vostra a farmi resistere.

SARÀ CHE HAI MANGIATO TUTTE LE PUNTATE CARMELÌ #isola — Gossipgirl (@Gossipg20276318) June 14, 2022

