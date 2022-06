Compleanno speciale per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine, che ha festeggiato con un party a tema i suoi 21 anni.

Ha da poco fatto parlare per la rivelazione molto intima riguardo al suo ex ragazzo, ma in queste ore Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è balzata alle cronache vip per il suo bellissimo compleanno, il 21esimo per la precisione.

Al Bano e Loredana Lecciso: il party “super pink” della figlia

Al Bano e Loredana Lecciso, si sa, sono molto attenti alla loro famiglia e soprattutto nell’ultimo periodo hanno riscoperto una sorta di intimità spostandosi un po’ dalle solite cronache del mondo dello spettacolo. Eppure, in questo caso, non poteva passare inosservata la festa di compleanno della loro figlia Jasmine. La ragazza ha compiuto 21 anni e ha festeggiato con una bel party speciale.

La sede della festa, ovviamente, la splendida tenuta di famiglia. Pipol Gossip, su Instagram, ha svelato qualche dettaglio in più della serata. Prima di tutto il tema del party, un “super pink” dove si suppone che oltre alle decorazioni, anche gli invitati fossero vestiti con qualcosa che richiamasse al colore rosa.

Ma non solo. Da quanto si apprende, alla festa erano presenti diverse persone. Oltre ai genitori Al Bano e Loredana, anche tanti amici di sempre e il resto della famiglia.

La bella Carrisi, da quanto si apprende, dopo aver intrapreso la carriera da cantante rapper, sogna un programma televisivo tutto suo. Staremo a vedere se la giovane ragazza riuscirà a realizzare tutti i suoi sogni. Per il momento si è goduta la festa di compleanno con i suoi affetti più cari. Per il futuro si vedrà. Siamo convinti che papà Al Bano e mamma Loredana proveranno ad incoraggiarla in tutto.

Di seguito le immagini condivise da Pipol Gossip su Instagram nel suo recente post:

