La figlia di Albano Carrisi ha rivelato un retroscena sul suo ex fidanzato che ha fatto coming out di recente proprio su Tik Tok.

La bella Jasmine Carrisi ha rivelato un retroscena della sua vita sentimentale con un video su Tik Tok. A quanto pare un suo ex si è poi rivelato gay e ha fatto coming out sui social. La figlia di Albano lo svela in un modo molto particolare ma con lui sono diventati molto amici.

La rivelazione di Jasmine Carrisi sul suo ex

Come riporta Blogtivvu: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”, si legge sul video condiviso dalla figlia di Al Bano Carrisi dove è intenta proprio a ballare confermando di avere avuto una storia con un ragazzo che ha scoperto di essere gay dopo la loro storia. L’ex fidanzato in questione è Pierangelo Greco, famoso tiktoker che, proprio di recente, ha fatto coming out con la nonna facendo diventare il video virale.“

Ecco il video del coming out di Pierangelo:

La bella influencer è rimasta molto amica del suo ex, con cui è stata insieme nel 2015. Jasmine come ospite di Generazione z ha parlato delle relazione sentimentali e dei suoi piani per il futuro. La Carrisi ha rivelato: “Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora lontana anni luce. L’amore? anche lì penso che per i prossimi vent’anni… Mi piace stare da sola.“

