Durante le audizioni per il talent show, c’è stata una proposta di matrimonio Fedez doveva cantare la sua canzone ma si dimentica le parole, il video è virale.

Un bellissimo momento a X-Factor, durante le audizioni c’è stata una proposta di matrimonio sancita dalla canzone Magnifico di Fedez e Michelin. L’evento romantico però è stato un po’ rovinato dal rapper che non si ricordava le parole della sua canzone, mentre Francesca tentava in tutti i modi di aiutarlo.

La gaffe di Fedez durante la proposta di matrimonio

Fedez

Come riporta Today: “Fedez inizia a cantare, ma dopo qualche verso si rende conto di non ricordarsi la canzone e così Francesca lo supporta. Poi i tre si dirigono verso la futura sposa per accompagnarla sul palco e proprio nel tragitto di ritorno Fedez ammette di non ricordarsi proprio più le parole e quindi Michielin prova a prendere il suo posto, anche se ormai la gaffe era irrecuperabile e la serenata in parte rovinata.”

Nonostante la gaffe del rapper, il bellissimo momento è comunque avvenuto. Simone ha chiesto alla sua compagna di sposarlo e, in studio, si sono levati tantissimi applausi e urli per loro. Un momento davvero molto romantico che, nonostante la dimenticanza di Fedez, per la coppia è stata speciale e rimarrà impressa nei loro ricordi.

X-Factor andrà in onda su Sky da settembre con giudice proprio il rapper che ha annunciato il suo grande ritorno al talent show. In questi giorni sul palco del programma hanno fatto il loro debutto anche Leo e Vitto, prendendo gli applausi di tutto il pubblico.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG