Il creatore del canale YouTube Link4universe ha fatto coming out con un lungo post su Instagram, rivelando chi è davvero.

Lo scrittore e youtuber Adrian Fartade ha deciso di rivelare tutto se stesso sui social e fa coming out. Ha deciso, nonostante la paura, di parlare a cuore aperto ai suon fan su Instagram. Lo youtuber si occupa principalmente di contenuti di astronomia e astronautica ed è molto seguito in Italia.

La confessione di Adrian Fartade

Come riporta Today, lo scrittore romeno dichiara: “Ho una paura assurda, ma non voglio più nascondere chi sono. Non sono una persona binaria. Magari in futuro vi racconto tutta la storia di come sono cresciuta (passa volutamente al femminile, ndr) e come ho vissuto la pressione sociale e culturale di avere un’espressione di genere (come appaio e come mi comporto) da uomo, per via della mia biologia e basta, nonostante io non mi sentissi in nessuno dei due generi, ed anzi, mi sembrava assurdo dovessero essercene due e basta, come se esistessero solo il bianco e nero e non milioni di sfumature tra di loro. Comunque, ora sto cercando di trovare le forze per raccontarvi questo perché sto piangendo a scriverlo e non so come arriverò in fondo”.

Ecco il post di Adrian

E poi continua: “Crescendo avevo paura di esprimere qualsiasi cosa fosse fuori dal genere maschile per l’ostilità e odio intorno e quando ho provato mi hanno picchiato, lanciato vernice addosso perché avevo lo smalto, chiuso nel bagno femminile per ridere e tanto altro ancora. L’unico riferimento che avevo trovato era un concerto di David Bowie, perché mi sembrava fuori dallo schema dei generi, come mi sentivo anche io!“

Lo youtuber conclude: “Diventare molto conosciuto in questi anni mi ha bloccato perché avevo il terrore di perdere tutto se non apparivo come da aspettative ma dopo un anno di depressione e ansia e terapia per superarlo, non voglio più nascondere chi sono. Appena ho iniziato a truccarmi, ho iniziato a ricevere minacce, ho perso migliaia di voi su tutti i social, aggressioni fisiche per la strada, gente che grida insulti dalle macchine e molto altro“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG