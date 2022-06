In occasione dell’evento musicale tutto dedicato ai giovani cantanti, il rapper sembra essersi ripreso ballando e buttandosi tra il pubblico in modo sfrenato.

Un Fedez molto carico quello che si è visto sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2022. Il rapper si è esibito nella sua nuova hit La dolce vita insieme a Tananai e Mara Sattei. L’artista, dopo tutto ciò che ha passato, sembra tornato in forma tra le braccia del pubblico e cantando in modo sfrenato come se fosse un inno alla vita.

Fedez è tornato in forma e canta l’inno alla vita e all’amore

Lo show del Radio Zeta Future Hits Live 2022 è stato un vero e proprio successo. L’evento, in onore dei giovani e del futuro, è stato condotto da Paola Di Benedetto. Ad esibirsi ci sono stati Tommaso Paradiso, Coez, Elodie, Achille Lauro, Gazzelle e Alfa. Quest’ultimo ha incantato il pubblico con il suo bellissimo monologo sull’importanza di non avere fretta, anche se si ha 20 anni e tutta la vita davanti. Il cantante conclude: “Questa è l’estate della ripartenza, e auguro a tutti voi di prendere in mano il vostro futuro e scoprire cosa vi rende felici. Ma senza fretta”.

Ecco il video dell’esibizione di Fedez

La vera sorpresa dell’evento è stata la partecipazione di Fedez che si è esibito nella sua hit La dolce vita. Il rapper canta, balla, salta e si butta tra il pubblico in modo sfrenato segno della sua ripresa fisica dopo l’operazione al pancreas.

