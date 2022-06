La giornalista Angela Levin del The Sun, racconta un retroscena del principe Harry dopo il Giubileo e del perchè il duca di Sussex sia furioso con la famiglia reale.

A quanto pare, il divario tra la Royal Family e Harry non si è ancora colmato. Durante il Giubileo di Platino qualcosa è andato storto tra loro ancora una volta. Secondo l’esperta della famiglia reale, Angela Levin, sembra che il duca di Sussex sia furioso dopo i festeggiamenti per i 70 anni della regina.

Ecco perchè Harry è furioso con la famiglia reale dopo il Giubileo

regina Elisabetta

Come riporta Fan Page, la giornalista del The Sun che ha seguito il principe Harry un anno per scrivere la sua biografia ha dichiarato che il duca è furioso dopo il giubileo. Angela Levin dichiara: “Il principe Harry era furioso durante l’evento giubilare, non so se abbia provato un’ondata di sentimento per ciò a cui aveva rinunciato”. A quanto pare, secondo ciò che riporta la giornalista, Harry non avrebbe incontrato William, Carlo e Camilla mentre con la regina avrebbe avuto un incontro molto privato.

Sembra anche che Elisabetta II si sia rifiutata di scattare una foto con Lillibet Diana, sua nipote e questo avrebbe fatto infuriare Harry che chiede della scuse dalla famiglia reale. La giornalista continua dichiarando: “Credo che sarebbe molto, molto turbato dal fatto che sia stato largamente ignorato. Ritiene ancora che gli siano dovute delle scuse. Ma è lui che dovrebbe scusarsi. Durante l’intervista a Oprah ha detto che Carlo e William erano in trappola, ha detto di essere stato tagliato fuori da suo padre. Non puoi andare in giro a fare lo sgarbato con le persone e aspettarti che ti aprano di nuovo il loro cuore.“

