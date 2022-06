Doveva essere il giorno più bello della sua vita ma purtroppo non è stato privo di imprevisti sgradevoli. Da quanto riporta il sito americano Tmz, l’ex marito di Britney Spears ha fatto irruzione nella tenuta della pop star a Los Angeles, nel giorno delle nozze con Sam Ashgari. L’uomo che dichiarava di essere stato invitato è stato poi ammanettato dalla polizia.

Come riporta Fan Page: “Jason Alexander si è presentato, quindi, a casa di Britney Spears nella contea di Ventura, a Los Angeles, cercando di fare irruzione nell’abitazione dove si stavano festeggiando le nozze tra la cantante e il fidanzato Sam Ashagri, conosciuto nel 2016. Stando a quanto riportato da Tmz, l’ex marito della pop star sarebbe stato fermato dagli agenti della sicurezza, a cui aveva dichiarato di essere stato incluso tra gli invitati.“

Quello con Jason è stato il primo matrimonio della pop star, celebrato nel 2004 ma durato solo pochi giorni. Britney ha poi avuto un secondo marito, Kevin Federlaine, con il quale ha avuto i suoi due bambini che sono sotto la custodia del padre.

Quello con Sam è il suo terzo matrimonio, celebrato dopo 4 anni d’amore tra i due. La pop star è anche rimasta incinta del suo attuale marito ma purtroppo ha perso il bambino durante la gravidanza. I due sono comunque convolati a nozze realizzando il loro sogno d’amore.

