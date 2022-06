L’ex compagno di Belen, Antonino Spinalbese, potrebbe aver rivelato di essere nuovamente fidanzato. Lo scatto social dell’uomo.

Le voci su una nuova presunta love story stavano circolando da tempo, ma ora Antonino Spinalbese potrebbe aver dato l’indizio definitivo sul fatto che la sua ex compagna, Belen Rodriguez, sia ormai un ricordo. Sui social, precisamente su Instagram, ecco una stories che fa pensare ad una nuova fiamma…

Antonino Spinalbese: lo scatto social

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Messa ormai da parte la relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbanese è tornato protagonista, forse, di una nuova love story. Dopo che l’ex compagna ha ritrovato la felicità tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino, anche l’hairstylist sembra essere arrivato allo stesso “destino”.

Antonino ha trascorso qualche giorno al mare ad Ibiza. Pare che l’uomo fosse sull’isola spagnola per lavoro e per alcuni scatti della collezione Sant Gertrudis beachwear, brand di costumi. Proprio Spinalbese sarebbe volto del progetto.

Il 27enne ha documentato sui social il soggiorno ma tra una foto e l’altra è spuntato anche un particolare indizio. Infatti, tra tuffi al mare e scorci incantevoli, ecco quello di una donna in costume. Spinalbese ha postato la foto di una ragazza misteriosa intenta a prendere il sole. Di lei si vede unicamente il corpo, mentre tiene in mano il cellulare, con indosso un costume da bagno arancione e camicia in tinta.

Non si comprende se si tratti di uno scatto per pubblicizzare la collezione oppure una prima “uscita allo scoperto” in merito alla sua nuova relazione. Sono stati in tanti, infatti, a domandarsi se quel corpo sinuoso fosse quello della sua nuova fiamma. Staremo a vedere se ci saranno delucidazioni in merito in futuro…

Di seguito l’ultimo post Instagram di Spinalbese dove fa riferimento appunto alla linea di costumi di cui è volto e modello:

