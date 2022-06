L’ex naufrago aveva perso ben 22 chili durante il reality, ora sui social ha annunciato di averli ripresi tutti ed è molto avvilito dal numero sulla bilancia.

Andrea Cerioli è molto avvilito dopo essere salito sulla bilancia. I preziosi chili che aveva smaltito alla Palapa sono tornati. Sui social l’ex naufrago si sfoga ma è pronto a rimettersi in forma allenandosi seriamente per riacquisire la sua forma fisica.

Lo sfogo si Andrea Cerioli sui social

Isola dei famosi

Come riporta Fan Page, Andrea Cerioli racconta sui social di aver ripreso tutti i chili che aveva perso all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago dichiara: “Stamattina mi sono pesato e sono 85.7m 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un otaria, loro però sono adorabili…” E ancora: “Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane.“

Dunque, l’ex naufrago ha avuto un amaro risveglio questa mattina; del resto è sempre stato noto per essere una buona forchetta e mangiare molto. Nonostante questo, l’ex tronista sembra davvero intenzionato a rimettersi in forma e a equilibrare meglio le sue abitudini alimentari. Ce la farà?

Intanto già il proposito e la buona volontà sono le basi per iniziare bene e con il supporto della sua bellissima fidanzata potrebbe tornare in forma molto presto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG