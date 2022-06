L’ex fidanzata di Basciano, Clementina Deriu, ha commentato sui social il desiderio del gieffino di avere un altro figlio con Sophie e la sua reazione è abbastanza dura.

Mentre Basciano ha dichiarato diverse volte di volere un altro figlio da Sophie Codegoni, la sua ex compagna si sfoga sui social. Clementina Deriu si è scagliata contro il suo ex perchè non si prende abbastanza cura di Nicolò ma desidera un altro figlio.

Le dichiarazioni di Clementina Deriu

Come riporta Fan Page, la ex di Basciano si è scagliata contro di lui e denuncia la poca attenzione del modello per il figlio: “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura.“

Una foto di Sophie e Basciano

In effetti, Basciano e Sophie hanno già fatto capire di volere un figlio. L’influencer a Chi, dichiarava: “Io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”

Dunque, da queste dichiarazioni la ex di Basciano si sarebbe parecchio alterata in quanto l’ex gieffino non si prenderebbe sufficientemente cura di Nicolò e, dunque, dovrebbe concentrarsi su di lui prima di pensare a un altro figlio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG