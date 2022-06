Dopo l’inattesa visita con tanto di aggressione al matrimonio, Britney Spears e Sam Asghari sono stati messi sotto protezione.

Sono state giornate decisamente movimentate per Britney Spears e Sam Asghari e non solo per l’organizzazione e realizzazione del loro matrimonio. Infatti, durante la cerimonia, c’è stata l’inattesa e “violenta” visita dell’ex marito della donna, Jason Allen Alexander. Dopo l’episodio di aggressione, la coppia, fresca di nozze, è stata messa sotto protezione dalle autorità per maggiore sicurezza.

Britney Spears e Sam Asghari sotto protezione

Britney Spears

Il matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari come ormai diventato noto, stava per avere un esito davvero terribile. L’irruzione alle nozze di Jason Allen Alexander, primo marito della popstar, già destinatario di un ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi a lei, è finita con l’arresto dell’uomo e l’accusa di violazione di domicilio, vandalismo e percosse.

Ma non solo. Adesso, da quanto viene riportato da Fanpage, gli avvocati della donna e del suo fresco marito sono riusciti ad ottenere un ordine di protezione d’emergenza. Mathew Rosengart, avvocato della cantante, ha ringraziato le forze dell’ordine: “Questa è stata una violazione della sicurezza oltraggiosa e vergognosa, e spero che le forze dell’ordine facciano tutto il possibile per garantire che il signor Alexander sia perseguito e condannato pienamente e vigorosamente per le sue azioni criminali”.

Secondo il noto media, che cita Page Six, ci sarebbero ulteriori dettagli sull’aggressione dell’ex marito della Spears. L’uomo sarebbe stato in possesso anche di un’arma da taglio con la quale avrebbe potuto causare dei danni agli invitati oltre che alla coppia che si accingeva a sposarsi. Adesso, Jason Allen Alexander si trova in carcere anche se potrebbe uscire sotto cauzione, fissata a 22.500 dollari.

Ad ogni modo, i novelli sposini non dovrebbero più temere nulla, almeno fino a quando rimarrano sotto protezione.

Di seguito un post Instagram della cantante con un piccolo riassunto del matrimonio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG