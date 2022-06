L’ultimo vincitore di Amici Luigi Strangis ha raccontato alcune particolarità della sua vita e del suo carattere ancora inedite.

Ha vinto Amici e ora si prepara, ci auguriamo per lui, ad una svolta per la carriera musicale. Parliamo di Luigi Strangis, ultimo vincitore del noto talent show di Maria De Filippi targato Mediaset. Il cantante ha parlato in una simpatica intervista a WittyTv e interrogato da Giulia Stabile ha raccontato diversi aspetti legati alla sua vita professionale e non solo.

Amici, Luigi Strangis si racconta a 360°

Il cantante ha scelto di effettuare l’intervista in modo simpatico e ironico ma non ha evitato argomenti anche particolari come la sua salute, il diabete e le paure.

Luigi ha spiegato: “Io sono stabile nel diabete, per forza. Un mio pregio? La razionalità. Un difetto? La testardaggine”, le parole del giovane vincitore di Amici.

Poi anche qualche passaggio sulle sue paure: “Da piccolo mi facevano un sacco paura le statuette dei Santi. Però non l’ho mai detto a nessuno. Mi facevano proprio paura”.

A livello lavorativo, l’ultimo vincitore di Amici Luigi Strangis ha spiegato: “La finale del programma? I coriandoli erano una cosa terribile. Io ero pure con i tacchi! Mi sono messo a sciare, dovevo attaccarmi agli altri. Mi sono attaccato a Maria De Filippi”.

Sul suo ultimo lavoro, il primo da quanto ha trionfato nel talent show: “Strangis è il mio primo EP. A me piace Luigi Strangis, mi piace come artista. Il rapporto con il pubblico? Bello, ma non me lo aspettavo. È anche amoroso, mi piace avere questo tipo di rapporto. Questi sono i frutti di un percorso”.

Di seguito un post Instagram del vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis nel quale appunto festeggia il trionfo con la Coppa ottenuta dopo la finalissima dello show Mediaset:

