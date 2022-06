Alena Seredova ha parlato di alcuni dettagli privati della sua famiglia: dall’incontro col compagno al mancato battesimo della figlia.

Il mondo dello spettacolo l’ha conosciuta per alcuni programmi tv e film. Poi, anche per il matrimonio con Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e della Nazionale. Adesso Alena Seredova vive la sua vita col nuovo compagno e la nuova famiglia, decisamente più lontana dai riflettori rispetto al passato.

Alena Seredova parla ai fan sui social: le confessioni

Alena Seredova

Il volto noto dello spettacolo ha scelto di vivere lontano dai riflettori e di godersi la sua nuova famiglia con Alessandro Nasi e la piccola Vivienne. Ogni tanto però, sui social, qualche minuto per dialogare con i suoi tanti seguaci Alena Seredova lo trova, esattamente come accaduto quest’oggi.

La donna ha parlato di diversi argomenti ma in modo particolare ha confessato alcuni dettagli relativi al primo incontro con la sua dolce metà e su sua figlia.

Su Nasi e la loro storia d’amore, la Seredova ha detto rispondendo alle domande degli utenti social: “Come ho conosciuto Alessandro? Beh, allora. Devo dire che il primo incontro è stato in montagna a casa di una mia amica. Devo dire che è stato un percorso molto, ma molto lento ma ne valeva assolutamente la pena”.

Domanda piccante anche sugli aspetti intimi di coppia alla quale la donna risponde con grande eleganza: “Ogni quanto facciamo l’amore? Ma realmente interessa a qualcuno? Dico sempre che ognuno lo fa, quanto gli pare”.

Poi sulla figlia: “Se l’ho battezzata? Sinceramente no, non ancora. Volevamo ma col il Covid era sempre faticoso, poi non potevano venire i miei genitori (vivono a Praga, ndr). C’era sempre qualche motivo che ce lo impediva. Ad ogni modo abbiamo deciso che in autunno lo faremo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna col suo compagno e la sua piccola:

