Un anno fa, Alena Seredova dava alla luce la piccola Vivienne, nata dalla relazione con il suo compagno Alessandro Nasi. La showgirl non aveva ancora mai mostrato la sua piccina, fino ad oggi.

La Seredova, infatti, ieri ha pubblicato su Instagram un dolcissimo scatto, in cui vediamo in primo piano lei insieme a Vivienne circondate da un paesaggio innevato. Nella didascalia della foto, inoltre, Alena ha inserito anche un messaggio contro la guerra. Ecco il post:

In pochissimo tempo, la foto ha raggiunto migliaia di like e sono tantissimi i commenti d’amore e affetto nei confronti di Alena Seredova e della sua famiglia.

La piccola Vivienne è la terza figlia di Alena Seredova, già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti dall’ex marito campione italiano Gianluigi Buffon.

