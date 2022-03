Sono ore drammatiche per l’Ucraina, l’Europa e il resto del mondo a causa della guerra contro la Russia. Molte persone, vip e non, stanno scendendo in campo per organizzare aiuti umanitari, facendo il possibile per aiutare il popolo ucraino.

Purtroppo, in questo marasma, non scappano all’occhio alcune situazione, come Michelle Hunziker che dalle Maldive lancia un messaggio di solidarietà per l’Ucraina. Il suo gesto non è stato benvisto da molte personalità e utenti dei social, tra cui Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, solita ad essere piccata e schietta, ha infatti mandato una poco velata frecciatina alla Hunziker, scrivendo: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente. Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione“

Come sempre, la Lucarelli non le manda a dire ma non solo lei: sui social network, infatti, anche gli stessi fan di Michelle Hunziker hanno segnalato alla showgirl questo passo falso.

