L’ex membro dei Pooh è stato ricoverato in ospedale e ora ha un’infezione importante che lo fa stare male: il racconto tra lacrime e abbracci a Domenica in.

Fa fatica anche a parlare Red Canzian che a Domenica in, racconta del male che lo sta affliggendo e per cui dovrà lottare ancora per molto. Le lacrime scendono copiose e Mara Venier emozionata lo abbraccia con tanto affetto.

Le dichiarazioni di Red Canzian

Come riporta Il fatto quotidiano: “Mi hai fatto stare in pensiero”, ha poi esordito la padrona di casa. “Lo ero anche io. Facevo fatica a parlare, l’infezione è subdola, insidiosa. Questo batterio che mi ha colpito, mi hanno detto, è veramente il più bastardo. Penso che la vita voglia mettermi alla prova, ogni 5 anni succede qualcosa di boom, però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio. Per due anni continuerò la terapia antibiotica”.

Il cantante 70enne poi racconta della moglie: “Bea è ‘la bricola’ a cui io mi aggrappo nei momenti difficili. Io ho lasciato a lei e ai miei figli l’onere di mettere in scena lo spettacolo teatrale Casanova e lei ha fatto quello come lo avrei fatto io e poi veniva da me, lei era ovunque. Io mi sento in colpa per far vivere a lei e ai miei figli momenti così difficili”.

