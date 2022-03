La conduttrice ha ammesso di essere single e in cerca dell’amore, non è dunque più legata all’imprenditore Francesco Zangrillo.

A quanto pare, il rapporto mai ufficializzato con Francesco Zangrillo è scoppiato. In una lunga intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice ammette di essere single e di volersi dedicare a se stessa. Non rinuncia all’amore ma al momento Barbara potrebbe diventare nonna anche se non ha confermato, né smentito.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Barbara d’Urso

Come riporta Gossip e Tv, Barbara d’Urso ammette di essere single: “C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi“. Nonostante non sia mai stata ufficializzata, Barbara d’Urso aveva una relazione con Francesco Zangrillo. I due sono stati paparazzati tantissime volte insieme, non lasciando spazio a dubbi. Anche a Silvia Toffanin però, la conduttrice non ha fatto il nome dell’imprenditore non confermando la loro relazione.

Adesso tra loro sembra tutto finito ma la d’Urso non si arrende e spera ancora che l’amore bussi alla sua porta. Intanto, secondo un rumor sembra che la conduttrice stia per diventare nonna anche se Barbara non ha confermato la notizia per privacy e rispetto dei figli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG