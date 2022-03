Secondo un’indiscrezione sembra che il leader abbia nascosto in uno chalet privato in Svizzera, l’amante e i suoi quattro figli.

Secondo Page Six, Vladimir Putin avrebbe nascosto la sua compagna e, a quanto sostiene il gossip ex amante, Alina Kabaeva e i quattro figli avuti con lei in Svizzera. La sua famiglia sarebbe dunque rifugiata in uno chalet privato dove li avrebbe nascosti per proteggerli.

L’indiscrezione su Putin e la sua famiglia

Come riporta Fan Page, su Page Six si legge: “La famiglia di Putin è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora”. Alina Kabaeva sarebbe una ginnasta molto nota che intrattenuto una relazione extraconiugale con Putin quando era sposato con lady Ludmilla. Proprio lei sarebbe stata la causa della fine del loro matrimonio e con lei Putin avrebbe avuto 4 figli. Non ci sono conferme e neanche smentite che tutto questo sia vero, di certo però il Presidente e la sua famiglia non sono assolutamente al sicuro.

Una taglia sulla testa di Putin pende come una spada di Damocle e questo potrebbe essere pericoloso anche per la compagna e i suoi figli. Per il momento si tratta di voci ed indiscrezioni senza nulla di ufficiale.

