Nuovi amori e rivelazioni shock, toccanti interviste e tanto altro: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

In occasione di un’intervista a Verissimo, Andrea Delogu rivela di avere una relazione con un modello bellissimo ma la sua età ha impressionato la conduttrice. Nel frattempo la regina Elisabetta ha deciso che non tornerà più a Buckingham Palace per rimanere nel castello di Windsor. Non sono mancate anche interviste dal tono più serio tra Matilde Gioli che racconta del suo incidente e Scialpi che parla della perdita della mamma.

Le news di gossip del weekend

Con grande sorpresa di tutti, Andrea Delogu rivela finalmente chi è la sua nuova fiamma. Lui si chiama Luigi Bruno è un modello e ha ben 23 anni. Considerevolmente più giovane della Delogu ma lei dichiara a Silvia Toffanin: “Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma.“

Nel frattempo la regina Elisabetta ha preso la decisione di non tornare più a Buckingham Palace per rimanere nel castello di Windsor. La sovrana è in preda ai disturbi dell’età, fa fatica a camminare e quindi preferisce lavorare da casa, nella stessa casa dove è stata felice con suo marito Filippo.

Matilde Gioli invece, racconta del suo terribile incidente che l’è costato la frattura di diverse vertebre e il rischio di non camminare più. Ospite del programma Da noi… a ruota libera, l’attrice come riporta Fan Page, racconta: “A 16 anni, durante una vacanza studio a Londra, un ragazzo di 100 chili e altissimo, si è buttato dal trampolino di cinque metri sulla mia schiena. Mi ha spappolato cinque vertebre e sono stata a serio rischio paraplegia“.

Anche il cantante Scialpi ha raccontato un tragico evento della sua vita, la morte della madre malata di Alzheimer. Come riporta Il Mattino, l’artista racconta: “Un giorno l‘ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L’ho vestita e l’ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l’ho vista per l’ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto “Giovanni perdonami” e poi non l’ho più vista. Per me quel giorno è morta e poi è morta fisicamente tre anni dopo.

