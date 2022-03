L’ex moglie di Eros Ramazzotti sembra essere sempre in compagnia si un uomo misterioso ma i due non si espongono ancora molto.

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, sembra che Marica Pellegrinelli stia tornando all’amore con William Djoko. Lui è un dj e produttore olandese che è stato visto spesso in compagnia della modella. I due non sembrano voler uscire del tutto allo scoperto ma gli indizi sui social non lasciano spazio a dubbi.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è il nuovo amore di Marica Pellegrinelli?

Come riporta Vanity Fair: “Secondo la ricostruzione del gossip, la love story sarebbe nata alcuni mesi fa, prima di Natale: dove si siano conosciuti non è dato saperlo, di sicuro però gli affari di coppia stanno andando alla grande. Marica, infatti, ha deciso di uscire allo scoperto sui social pubblicando una foto di William in tenuta sportiva, durante una tenera passeggiata in un parco milanese: lui ha ripostato lo scatto, aggiungendo pure una serie di cuori.“

I due si seguono su Instagram e continuano a mettersi like e commenti carini a vicenda, inoltre pubblicano foto con la stessa location ma senza farsi vedere insieme. Insomma, forse ancora non vogliono fare le cose in modo plateale ma qualcosa sembra bollire in pentola per Marica Pellegrinelli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG