All’età di 88 anni, muore l’attore noto per aver recitato nel primo Arma Letale e per altri ruoli: non è stata resa ancora la nota la causa.

Il mondo del cinema piange uno dei suoi grandi protagonisti. Mitchell Ryan è scomparso a Los Angeles, all’età di 88 anni. Dal pubblico è noto per l’interpretazione del generale MCAllister ma la sua carriera è sicuramente molto vasta.

Addio a Mitchell Ryan: scompare all’età di 88 anni

Come riporta Fan Page sulla vita e carriera dell’attore: “Mitchell Ryan, originario di Cincinnati, ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti prima di dedicarsi al teatro e al cinema. Per più di dieci anni ha recitato sul palcoscenico teatrale quotidianamente, sia in quello di Broadway che altrove. Il primo ruolo sul grande schermo risale al 1958 con Thunder Road. Da quel momento in poi, la sua carriera è decollato. Ha preso parte a diverse serie tv, come Magnum Force, High Plains Drifter e Blue. Il personaggio che però l’ha fatto conoscere e apprezzare al grande pubblico è stato quello del generale narcotrafficante Peter McAllister nel primo Arma Letale, degli anni ottanta. Negli anni novanta ha interpretato il patriarca Edward Montgomery nella serie Dharma & Greg, tornando sul piccolo schermo“.

