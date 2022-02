Dopo un periodo davvero intricato, Michelle Hunziker ha deciso di concedersi una vacanza con le sue bimbe, per affrontare una situazione davvero delicata.

Michelle Hunziker è appena uscita da un periodo molto impegnativo, sia per lavoro che per la sua vita privata, visto che si è da poco separata dall’ex marito Tomaso Trussardi.

La showgirl ha deciso di partire per un viaggio lontano dall’Italia, alle Maldive, dove cerca di ricaricarsi insieme alle sue bimbe Sole e Celeste. Michelle, però, come tutti sente il peso e l’angoscia di quello che sta accadendo in Ucraina, con la guerra voluta dalla Russia e tutte le persone innocenti che ne stanno vivendo le conseguenze.

Nelle sue stories su Instagram, la Hunziker infatti scrive: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista.”

Michelle non riesce a non pensare all’Ucraina, come lei stessa scrive: “Mi sono svegliata con gli incubi… sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno… Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese… Non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile… spero con tutta me stessa che possano trovare un accordo per far finire questa guerra”

Una pausa quella di Michelle Hunziker necessaria, ma con un occhio sempre attento alla situazione mondiale.

