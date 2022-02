Belen torna sui social con degli scatti in topless, mostrando ancora una volta tutta la sua bellezza.

Belen Rodriguez inizia la settimana con una foto di lei in topless, uno scatto che ha fatto impazzire e sognare tutti i suoi fan, grazie alla sua bellezza.

In realtà si tratta di una gallery di foto, in cui Belen indossa solo un jeans e posa per la macchina fotografica guardando nel vuoto, con uno sguardo sexy e profondo.

In pochi minuti, il post ha ottenuto migliaia di like, oltre ai milioni di commenti dei fan ma anche da parte di colleghe e amiche della showgirl, tipo Laura Chiatti che scrive: “Ma di che vogliamo parlare?”

La Rodriguez non ha mai avuto timore di mostrarsi senza veli, per esibire la parte più naturale di sé a tutti. In questo ultimo periodo, Belen è al centro del gossip nostrano, per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, che però non si comprende ancora bene se sia vero.

