L’ultima love story di Diletta Leotta sarebbe finita, secondo le ultime indiscrezioni che si stanno diffondendo sul web negli ultimi giorni. Ecco cosa dicono.

Diletta Leotta aveva intrapreso da qualche tempo una storia con il modello Giacaomo Cavalli ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che i due si siano lasciati.

Non c’è tregua per la Leotta, che qualche mese fa mise fine alla storia con l’attore Can Yaman. Secondo il settimanale Diva e Donna, infatti, la giornalista avrebbe messo fine alla relazione con Giacomo Cavalli, modello di Brescia con una laurea in Economia e Gestione Aziendale.

La coppia non aveva mai ufficializzato la loro love story, ma non sono sfuggiti agli obiettivi delle fotocamere dei paparazzi che li hanno immortalati insieme diverse volte.

Diletta Leotta aveva conosciuto Cavalli durante la sua vacanza a Ibiza, lo scorso autunno, tramite amici in comune. Ma, dopo una passione iniziale, a quanto pare la storia non è andata in porto.

