Dopo Can Yaman, sembra che la diva di Dzn si stia guardando intorno ed è stata paparazzata insieme al modello Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta è stata beccata dai paparazzi di Chi mentre era in una caffetteria con Giacomo Cavalli. Girano molti rumor secondo cui tra i due ci sia un flirt, infatti Diletta e il modello hanno passato il Capodanno insieme a St. Moritz, in compagnia di amici. Che ci sia una relazione ancora non-ufficializzata?

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme?

Secondo quanto riporta TG Com 24: “Il Capodanno l’hanno trascorso entrambi in Engandina. La Leotta ci è arrivata in serata, Giacomo era già lì da alcuni giorni. Del brindisi e della festa dell’ultimo dell’anno non ci sono foto: lei si è limitata agli scatti con le amiche. Fatto sta che nei giorni successivi sono stati pizzicati in caffetteria insieme. Poi entrambi sono ripartiti. Lei per lavoro per seguire le partite di campionato di calcio, lui è andato a surfare e pubblica foto da Capo Verde. Bisogna seguire gli indizi social per scoprire qualcosa di più, ma Diletta Leotta dopo l’addio a Can Yaman in amore e su Instagram va cauta. Cavalli, modello ed esperto di marketing, sa surfare molto bene…“

Queste sono solo supposizioni, i diretti interessati non ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

