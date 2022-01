Il calciatore della Juventus e la sua fiamma si sono fatti immortalare in foto intime e piccanti mentre sono abbracciati, con le labbra che si sfiorano.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno mostrato scatti intimi, focosi e piccanti che in queste ore stanno mandando in tilt il web. Prima della Supercoppa, il campione della Juventus si lascia andare alla passione con la sua fidanzata, con cui la relazione sembra andare benissimo da 3 anni.

Gli scatti “spinti” tra Oriana e Dybala

Avvinghiati l’uno all’altra, i petti nudi e addosso solo un pantalone bianco per Oriana Sabatini e uno nero per Dybala. Le labbra della coppia si avvicinano bramose di desiderio ma senza mai toccarsi. La passione della coppia è evidente e chiara da questi scatti artistici che hanno mandato in tilt il web.

Nonostante la situazione dovuta al Covid-19 che ha colpito il calciatore, i due sembrano sempre più innamorati, complici e felici. Come riporta TG Com 24: “Se l’obiettivo è quello di rubare a Wanda Nara e Mauro Icardi lo scettro di coppia più hot del calcio, hanno preso la strada giusta. Calienti come non mai, Paulo e Oriana mettono in scena tutta la loro passione davanti all’obiettivo di Nicolas Gerardin. Scatti ad alto tasso erotico che non possono lasciare indifferenti, tanto che anche la Nara non resiste e commenta con un “Wow“. Ecco la foto:

