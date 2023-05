Nel cuore degli argentini e in quello di un celebre calciatore: ecco chi è l’attrice e modella Oriana Sabatini.

In Italia è entrata nel mondo del gossip per – all’epoca – presunta fiamma di passione con l’attaccante Paulo Dybala, che avrebbe stregato nell’estate 2018. Di lei sappiamo parecchie cose interessanti, a partire dal suo ruolo di punta nel panorama televisivo argentino. Il suo volto, infatti, è tra i più acclamati dai fan di una famosa telenovela, nei panni di Azul, personaggio di punta nel cast. Scopriamo tutto su di lei, a partire da quella zia famosissima nel mondo dello sport!

La biografia e la carriera di Oriana Sabatini

Oriana Gabriela Sabatini, nota in Argentina come Oriana Sabatini, è nata a Buenos Aires, il 19 aprile 1996. Figlia di Osvaldo Sabatini, attore argentino e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop. Ma nella sua famiglia non sono esauriti i nomi famosi: spicca, tra tutti, quello della zia Gabriela Sabatini, celebre ex tennista argentina!

La sua carriera di attrice, cantante e modella è iniziata prestissimo. Il primo shooting come modella risale a quando la ragazza aveva appena 13 anni. Inizia poi a lavora in televisione nel 2011 nella telenovela argentina Porque te quiero asi ma raggiunge il successo e la fama con il personaggio di Azul, uno dei più amati della celebre soap opera Aliados. Con questa interpretazione vince due premi: nel 2013 come “miglior rivelazione” ai Kids Choice Awards Argentina e l’anno successivo come “miglior attrice”.

La sua carriera si estende poi al mondo musicale e nel 2017 pubblica il suo primo singolo Love me down easy. In Italia l’ingresso nel mondo della musica arriva con il featuring con Boro Boro, insieme hanno prodotto il singolo Coco Chanel uscito il 26 maggio 2023 con cui si esibisce anche all’edizione 2023 di Party Like a Deejay.

La vita privata di Oriana Sabatini

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Oriana prima della sua relazione con Dybala. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora sono compagni nella vita di tutti i giorni. Come ha fatto per conquistarla? Un corteggiamento d’altri tempi, compresi i fiori che l’uomo le ha fatto recapitare.

A diffondere i rumors sulla all’epoca presunta liaison tra la modella e il calciatore è stata la famosa rivista argentina Olè, in cui sembra data per certa la scottante relazione tra i due. Nonostante non siano arrivate plateali conferme, il gossip corre più veloce di ogni cosa e i followers più attenti non hanno faticato a notare come il fuoriclasse si sia prodigato per seguirla sui social…E poco dopo è arrivata anche la conferma della diretta interessata.

Oriana Sabatini Paulo Dubala

Ha una sorella, Tiziana Sabatini, nata nel 1999.

3 curiosità su Oriana Sabatini

– Ha suscitato interesse la dichiarazione dell’artista sui corpi senza vita, durante un’intervista a Luzu TV ha detto: “Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita.” Seguendo questa passione sta seguendo un corso di tanatoprassi, cioè l’insieme di tutte le cure post mortem legate alla preparazione del cadavere.

– Durante un gioco sui social di “vero o falso” la modella ha spiegato di essere bisessuale dicendo: “Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia” e ancora “Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì”.

– Ha sofferto negli anni di anoressia e disturbi alimentari come le stessa ha raccontato sulla sua pagina Instagram in un video contro il body shaming.

