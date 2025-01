Sappiamo tutto delle sue performance agonistiche sui campi di calcio più importanti del mondo, ma cosa conosciamo di Paulo Dybala nella vita privata? Scopriamolo!

Paulo Dybala è stato inserito tra i fuoriclasse del calcio, e le sue imprese col pallone lo precedono come un’ombra. Ma oltre ai successi maturati nello sport, cosa si nasconde nella sfera personale del giocatore? Proviamo a capire di più sul suo conto, con tutto quello che c’è da sapere su biografia, vita privata e qualche curiosità inedita.

Paulo Dybala, chi è: biografia e carriera

Paulo Bruno Exequiel Dybala è nato in Argentina, a Laguna Larga, il 15 novembre 1993, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Calciatore di fama mondiale, nel suo Paese è meglio noto come ‘La Joya‘, soprannome che significa ‘gioiello’. La sua famiglia ha origini polacche da parte del padre Adolfo Dybala e italiane da parte della madre Alicia Suarez, e ha ottenuto, nel 2012, la cittadinanza italiana.

Il padre è morto quando Dybala aveva 15 anni, e non avendo più un punto di riferimento che lo accompagnasse agli allenamenti, ha dovuto trasferirsi in pianta stabile nel convitto per giovani talenti, diventando in breve tempo, per tutti, ‘El pibe de la pension’.

Sin da bambino è cresciuto nell’Instituto (C), restandoci anche dopo aver superato il provino con il Newell’s Old Boys, per via della vicinanza a casa (e su consiglio del padre).

Il suo esordio da professionista risale alla stagione 2011-2012 in Primera B Nacional. Nel 2011 ha esordito con la prima squadra dell’Istituto. Con la squadra ha registrato quattro importanti record: è stato il più giovane a segnare un gol, il primo a giocare 38 partite consecutive in un torneo professionistico del Paese, il primo a segnare tre triplette in un campionato e a segnare per sei partite consecutive.

Nel 2012 Dybala viene acquistato dal Palermo per la cifra record di 12 milioni di euro, nonostante qualche problema di trasferimento causato dall’Istituto e la successiva retrocessione in serie B dei rosaneri.

Sarà riconfermato al Palermo anche per la stagione 2013-2014, contribuendo alla risalita in Serie A.

Nel 2015, Dybala viene acquistato dalla Juventus, debuttando anche nelle coppe europee. Due anni dopo, eredita la maglia numero 10 della squadra torinese.

L’argentino dirà addio alla maglia bianconera nel 2022 dopo sette stagioni e viene ingaggiato dalla Roma, esordendo anche in Europa League.

Dybala ha anche indossato la maglia della nazionale argentina, esordendo nel 2015. Nel 2022 è stato inserito tra i partecipanti ai Mondiali in Qatar.

L’8 gennaio 2025, La Gazzetta dello Sport ha anticipato il quasi certo rinnovo da parte della Roma. Lo stesso calciatore avrebbe scelto il prolungamento automatico – con una clausola presente nel contratto al 2025) fino alla nuova stagione.

La vita privata

La vita privata di Dybala è sempre sotto i riflettori. Il 20 luglio 2024, il calciatore ha sposato la cantante e modella argentina, Oriana Sabatini. La cerimonia religiosa ha avuto luogo a Dok Haras, nella zona nord di Buenos Aires, terra di origine della sposa. La celebrazione è stata officiata dallo stesso sacerdote che aveva sposato i genitori di lei.

La cerimonia, su richiesta esplicita degli sposi, è stata super blindatissima, al punto da aver ordinato l’assenza di smartphone e selfie da parte degli invitati.

La stampa le ha ribattezzate come “le nozze dell’anno”: tra i 300 ospiti presenti, tanti erano calciatori, tra cui De Paul, Paredes, Di Maria, Vasquez e alcuni ex compagni di Dybala ai tempi del Palermo. La coppia era fidanzata da sei anni e nel novembre del 2023 era arrivata la promessa di matrimonio. Il calciatore aveva avanzato la sua proposta a Roma, sullo sfondo della fontana di Trevi.

In passato, Dybala era stato a lungo legato con Antonella Cavalieri, che per amor suo aveva lasciato l’Argentina, non senza fatica. Un amore naufragato, però, dopo alcuni alti e bassi e l’incombente insidia di un flirt tra l’attaccante e la pr milanese Ginevra Sozzi. Proprio questo contraccolpo avrebbe segnato la fine della storia tra Dybala e la sua allora compagna, nel 2017.

Nel 2018, l’ex fidanzata aveva parlato ai microfoni di Chi, svelando i retroscena inediti della rottura: “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata“.

Chi è Oriana Sabatini

Oriana Sabatini è una cantante, attrice e modella argentina, nata il 19 aprile 1996 a Buenos Aires. È figlia dell’attrice venezuelana Catherine Fulop e dell’uomo d’affari Osvaldo Sabatini, ed è anche nipote della famosa tennista argentina Gabriela Sabatini.

Oriana è nota per la sua carriera musicale, con brani di successo come “Love Me Down Easy” e “Bad” che le hanno permesso di affermarsi come artista pop. Oltre alla musica, ha lavorato come attrice in serie televisive argentine e ha avuto una carriera nella moda, collaborando con marchi internazionali.

Dal 2018 è conosciuta anche per la sua relazione con il calciatore argentino PauloDybala, che ha contribuito ad aumentarne la visibilità internazionale.

Le curiosità su Paulo Dybala

– Paulo Dybala gioca a scacchi, ed è una passione tramandata in famiglia. Oltre a questo, c’è anche l’amore per i Lego, che hanno allietato molte delle serate romantiche con la sua ex.

– Il giocatore sigla le sue imprese sempre con il sinistro ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, una volta a settimana ha deciso di dedicarsi al mettere alla prova le sue capacità col destro. Dybala è anche un arbitro inflessibile nelle partite di calcetto degli amici.

– Sua madre pensò di canalizzare le doti di Dybala nel minibasket, impresa, però, rivelatasi poi clamorosamente vana.

– “Sonrisa” è il nome della sua fondazione dedicata ai bambini. Dopo la tragedia di Rigopiano ha fatto una videochiamata a Edoardo e Samuel, i bambini sopravvissuti alla valanga.

– Colleziona maglie dei rivali, quelle con il numero 10. Su tutte è presente l’autografo dei ‘colleghi’, e pare abbia chiesto quello che gli mancava (nel 2017) via social. Destinatario? Ronaldinho.

– Con Lautaro Martinez sono i calciatori ad aver segnato più reti nella storia della Supercoppa italiana.

– In merito ai guadagni, al 2025, la cifra che dovrebbe guadagnare con la maglia della Roma si aggirerebbe attorno agli 8 milioni, cifra che potrebbe essere spalmata in occasione di un ulteriore rinnovo.

– Ha un profilo Instagram molto seguito, in cui il calciatore posta contenuti legati alla sua carriera calcistica e non solo. Non mancano, infatti, momenti di vita quotidiana insieme alla moglie.