Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera trascorrono la prima vacanza insieme ai figli di lei a St. Moritz, prime prove di famiglia.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno inaugurato il 2025 con una vacanza a St. Moritz, dove hanno trascorso momenti di serenità con i figli di lei, Leone e Vittoria.

La coppia, che appare sempre felice e affiatata, sembrerebbe essere alle prese con le prime prove di famiglia allargata. Insieme, infatti, hanno trascorso le vacanze e si sono goduti dei momenti speciali sulla neve.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: una nuova cornice familiare

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano una famiglia affiatata e sorridente, segno di un rapporto sempre più solido tra l’influencer e l’imprenditore.

Tronchetti Provera, già noto per la sua riservatezza, appare tenero e premuroso nei confronti dei bambini, in particolare della piccola Vittoria, che lo ha conquistato. Durante le lezioni di sci, Giovanni non si è limitato a osservare, ma ha attivamente aiutato la bambina.

Chiara Ferragni

Con loro anche Paloma, il Golden Retriever di Chiara, che sembra aver trovato un nuovo amico nell’imprenditore.

Le immagini pubblicate dal settimanale testimoniano momenti felici e di una rinascita per l’imprenditrice digitale, dopo un anno turbolento segnato dalla separazione dal rapper Fedez.

Voci di un bebè in arrivo

Le indiscrezioni non si fermano qui. Nelle ultime settimane, sono circolate (di nuovo) voci su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer è stata vista presso la clinica Mangiagalli di Milano, e questo avrebbe alimentato ulteriormente il gossip

Ferragni e Tronchetti Provera, insieme da alcuni mesi, sembrano determinati a costruire un futuro insieme, centrato sulla famiglia. La loro relazione, nata dopo il divorzio della Ferragni, sta suscitando grande interesse, non solo tra i fan, ma anche nella stampa.

Intanto i fan si chiedono quando l’influencer si deciderà a mostrare il suo nuovo compagno anche sui social.