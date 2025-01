Il retroscena su Fedez e il Capodanno trascorso ai Caraibi. Con lui ci sarebbe stata anche una donna, una misteriosa bionda…

Il 2025 di Fedez è iniziato al caldo dei Caraibi in compagni di qualche amico e, a quanto pare, anche di una misteriosa giovane bionda. A riportare il retroscena in queste ore è stato il settimanale Chi che non ha fornito particolari dettagli sulla ragazza ma ha ricostruito il Capodanno del rapper trascorso, nello specifico, a St. Barth e, in questo caso, al Nao Beach restaurant.

Fedez, spunta una misteriosa bionda

Parte con il botto il 2025 di Fedez. Il rapper, infatti, ha trascorso il Capodanno ai Caraibi a St- Barth in compagnia dell’amico Leonardo Maria Del Vecchio. A quanto pare, però, non solo con lui. Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato l’ormai ex marito di Chiara Ferragni con una giovane bionda…

“Lo vediamo infatti al Nao Beach restaurant, dove a Capodanno è arrivato con una ragazza bionda e dove ha cenato con lei, prima di lasciarsi andare a balli sensuali cingendole i fianchi”, si legge sulla versione online di Chi. “Sarà una nuova fiamma o l’ultimo fuoco di un anno, complesso, che si chiude e il primo atto di un altro anno, complesso, che si apre?”.

Ad ogni modo, il settimanale ha definito la donna come “un’avvenente amica” che sarebbe stata “molto vicina” a Fedez.

Cosa accadrà nel 2025: il rapper ironico

A proposito di anno nuovo, era stato lo stesso Federico a ironizzare sul 2025 che verrà: “2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 divorzio. Opzioni per il 2025: rissa a Sanremo, litigio con Silvio, mi sposo con Rovazzi, mi cago addosso all’Ariston, arrestano mia nonna, il mio avvocato mi fa causa, dissing con Gerry Scotti, mi innamoro di una che non mi ama”, ha scherzato Fedez in un recente video su TikTok. Chissà, però, se tra le varie opzioni, adesso, ci sarà anche la relazione con questa giovane misteriosa bionda…