Scopriamo cosa c’è da sapere su Giorgia Duro: tutto quello che non sai sulla moglie di Andrea Belotti!

Giorgia Duro è un volto ormai noto nel mondo dello spettacolo per essere stata Miss Palermo e per essere diventata la moglie dell’attaccante del Torino Andrea Belotti. La coppia è convolata a nozze a giugno 2017, dopo un fidanzamento di oltre due anni e che non ha mai conosciuto momenti di crisi. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla bella moglie del calciatore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

La biografia e la carriera di Giorgia Duro

Giorgia Duro è nata a Palermo il 24 ottobre 1996 sotto il segno dello Scorpione. Fin da giovanissima partecipa ad alcuni concorsi di bellezza, vince la fascia di Miss Palermo grazie alla quale ha poi accesso a Miss Italia. Ha partecipato ad alcune trasmissioni come giornalista in alcune tv locali. Ha un fratello di nome Giuseppe di un anno in meno di lei.

La vita privata di Giorgia Duro

Non abbiamo informazioni sulla vita privata di Giorgia Duro prima dell’amore con Belotti.

L’incontro tra Giorgia Duro e il calciatore Andrea Belotti è avvenuto quando il calciatore militava nel Palermo, tra il 2013 e il 2014. I due si sono messi insieme e non si sono più lasciati, decidendo di convolare a nozze nel 2017 nonostante la loro giovane età (23 anni lui e 21 lei). La cerimonia blindatissima si è tenuta a Palermo, nella chiesa di San Francesco di Paola, città in cui la coppia si è conosciuta ed innamorata.

“Io avrei accettato anche Bergamo, dove lui è nato – ha raccontato Giorgia Duro a Chi sulla scelta della location per le nozze – Ma Andrea ha insistito perché a Palermo è nato il nostro amore e da lì è partito tutto. Ed è in Sicilia che diventeremo marito e moglie”.

La coppia ha avuto due bambine. La prima nata nel 2021 di nome Vittoria e la seconda nata nel 2023 di nome Benedetta.

Dove abita Giorgia Duro

Giorgia Duro abita con il marito e le due figlie a Roma dall’estate 2022. La famiglia si è spostata da Torino, dove ha abitato per sette anni, dopo il trasferimento di Belotti dal Toro alla Roma.

5 curiosità su Giorgia Duro

– Ha un tatuaggio a forma di croce sulla schiena.

– I festeggiamenti del suo matrimonio con Andrea Belotti sono stati interrotti dall’arrivo della municipale, chiamata da alcuni vicini per la musica troppo alta.

– A Chi Andrea Belotti ha rivelato di averle chiesto la mano mettendosi in ginocchio.

– Lei e Andrea Belotti hanno un cane che si chiama Angi, spesso protagonista dei loro scatti su Instagram.

– Nonostante l’abito da sposa di Giorgia Duro fosse elegantissimo e comprensivo di strascico, l’ex Miss ha deciso di proteggersi da sguardi indiscreti con uno spesso velo e un ombrellino durante il suo ingresso in chiesa, fatto che ha scatenato l’ira dei fan venuti ad osservare le nozze. Il motivo? Sembra che le foto del matrimonio sia state vendute in esclusiva a Chi.

