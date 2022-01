Biagio D’Anelli torna a parlare della sua Miriana e dei numerosi attacchi ricevuti da Katia Ricciarelli, Urtis e Soleil Sorge.

In occasione di un’intervista sul settimanale Nuovo TV, Biagio D’Anelli ha preso le difese di Miriana Trevisan. L’ex gieffino si dichiara innamorato della showgirl e in queste ore si è scagliato contro Katia Ricciarelli e altri per averla insultata e offesa.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli

“Miriana ha fatto benissimo a difendersi, perché la Ricciarelli non può permettersi di dire: “Una mamma non può fare queste cose”. Che cosa ha fatto di male? Ha baciato un uomo che l’ha rispettata e l’ha corteggiata per 28 giorni in maniera pulita e naturale.” Queste le parole, riportate da Blogtivvu, di Biagio D’Anelli a protezione di Miriana. L’ex gieffino continua: “Una donna che ha un figlio non è libera d’amare? Alessandro Basciano ha un figlio e corteggia tre donne, eppure l’hanno fatto passare per un latin lover.” Riferendosi sempre a Katia, dice: “Quando canta è un usignolo, ma quando parla ferisce.“

Inoltre, Biagio fa anche una bellissima dedica alla showgirl su Instagram: “Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui“. Ecco il post:

