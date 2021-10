Scopriamo cosa c’è da sapere su Giacomo Cavalli, il modello con il sogno della vela che avrebbe fatto capitolare Diletta Leotta.

Giacomo Cavalli è un giovane e promettente modello il cui nome è balzato agli onori delle cronache per una sua presunta liaison con Diletta Leotta. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata per puro caso, e in precedenza il suo sogno era quello di approdare alle Olimpiadi grazie alla sua grande passione: la vela. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Giacomo Cavalli: la carriera

Classe 1994 e originario di Brescia, Giacomo Cavalli è un modello testimonial per alcuni dei più importanti brand d’alta moda: tra questi Liu Jo, Dolce & Gabbana, EA7, Ports e Brunello Cucinelli. Si è laureato in Economia e Gestione Aziendale e ha conseguito un master in International Management alla Bocconi. Grazie alla sua passione per la vela ha ottenuto il titolo di vicecampione del mondo juniores. La sua carriera di modello è iniziata quasi per caso, e il suo sogno in precedenza è sempre stato quello di diventare un atleta professionista e partecipare ai Giochi Olimpici con la Nazionale Italiana.

Giacomo Cavalli: la vita privata

Non si sa molto della vita sentimentale del modello che su Instagram è estremamente riservato. A ottobre 2021 il suo nome è balzato agli onori delle cronache per una sua presunta liaison con Diletta Leotta, con cui sarebbe stato avvistato a Ibiza (dopo l’addio di lei a Can Yaman).

Il modello è figlio di Beppe Cavalli, noto e affermato velista. A causa del suo lavoro nel mondo della moda Giacomo Cavalli si è trasferito a Milano, ma fa ritorno a Brescia ogni volta che può.

Giacomo Cavalli: le curiosità

– La sua carriera di modello sarebbe iniziata per caso quando un pr del gruppo Armani, in aeroporto, lo avrebbe scambiato per il modello canadese Simon Nessman e gli avrebbe lasciato il suo biglietto da visita invitandolo a chiamarlo.

– Da sempre pratica surf e vela. Nel 2016 ha preparato una campagna di vela per partecipare alle Olimpiadi di Rio con la Nazionale Italiana, ma il suo progetto non è andato in porto.

– I suoi amici lo chiamano Jack.

– Ha partecipato alla Vogue Paris Foundation Night, una serata di gala a cui erano presenti alcune star del jet set internazionale: tra queste Pharrel Williams, Adriana Lima e Naomi Campbell.

– Ama viaggiare, praticare sport e trascorrere il suo tempo libero in compagnia degli amici.

