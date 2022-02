Al GF Vip per mesi Katia Ricciarelli è stata una colonna della Casa: Baudo ha detto no ai videomessaggi, possibile che faccia una sorpresa in diretta?

Nella casa del Grande Fratello Vip, per oltre 5 mesi, ha vissuto da inquilina la sua grande ex, Katia Ricciarelli. Lui, Pippo Baudo, per il quale la celebre soprano ha sempre avuto parole di grande affetto nel corso della “reclusione”, non ha mai raccolto gli inviti di Alfonso Signorini, che certamente già pregustava picchi d’ascolti con la presenza, su Canale 5, di un pilastro Rai ma soprattutto di un pezzo da novanta come il Pippo Nazionale. Giovedì scorso, in diretta, accogliendo Katia (eliminata di puntata), il direttore di Chi si è lasciato scappare il no dell’ex marito della Ricciarelli. Siamo sicuri che però Baudo, di cui tanto si è tornato a parlare negli ultimi giorni, non cederà alla tentazione di prendersi la scena?

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: al GF Vip l’incontro?

Stasera è logico aspettarsi che nonostante l’eliminazione si parli ancora (e tanto) di Katia Ricciarelli, che ha diviso i telespettatori con quella sua maniera un po’ schietta di esporre le sue idee e soprattutto protagonista di una lunga diatriba generazionale con le più giovani della casa.

“Abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video ma lui non ne ha voluto sapere”, aveva detto Signorini al GF Vip. Sicuri che quel no sia definitivo? I telespettatori sperano che, al contrario, l’ex marito di Katia Ricciarelli ci ripensi. E che faccia una entrata delle sue.

